  • BIST
    120153
  • Dolar
    6,8650
  • Euro
    7,7519
  • Altın
    396,2780
İstanbul
21 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Korona tedavisinde umut olacak çalışma!
MSB: Suriye'de 7 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiltere'ye gidiyor
Benfica sezon sonuna kadar Nelson Verissimo'ya emanet
En sorunlu platform belli oldu!
Bursa'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmaları yeniden başladı
Türk iş adamlarından ABD'deki 'kardeş şehir' Maryland eyaletine tıbbi yardım
Borsa güne yükselişle başladı
BDDK'dan bankalara normalleşme döneminde kolaylık uyarıları
Gözler bu toplantıdan çıkacak kararlarda... Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Büyük fırsat Türkiye'nin kapısına geldi! Ülkeye para akacak...
Sular durulmuyor! Ozan Güven için tutuklama talebi
ABD petrol fiyatı tahminini revize etti
Çin'de 7, Güney Kore'de 63 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Hafter'e bir darbe daha vurulacak!
Meteoroloji uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat
Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı!
MSB'den son dakika açıklaması!
Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya
Küresel piyasalar salgında ikinci dalga endişeleriyle karışık seyrediyor
Aylar öncesine geri dönüş! FED'den umutları kıran açıklama
Ne yazık ki aralarında Müslüman ülkeler de var! 46 ülkeden skandal imza
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıkladı! İşte koronavirüse daha kolay yakalanan kan grubu
08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:41:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:41:00

Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Son dakika: Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama hakkında gözaltına alınan fabrika sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun tutuklanarak cezaevine gönderilirken, fabrikanın ortaklarından olan 75 yaşındaki babası ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İşte son dakika gelişmesi...

Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin gözaltına alınan havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle salıverildi.

3 Haziran Cuma günü 11.15 sıralarında Sakarya’nın Hendek ilçesi Yukarı Çalıca mevkiinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek fabrikasında meydana gelen ve 7 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama ve yangın olayı ile alakalı olarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın meydana gelmesinde ilk etapta kusur ve ihmali bulunduğu değerlendiren fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel usta başı H.A.V., genel usta başı E.Ö. ile iş güvenliği uzmanı A.B. gözaltına alınmış ve daha sonrasında ise Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2 FABRİKA SAHİBİ SABAH SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın devamında ise fabrikada görev yapan ve tutuklanan şüpheliler başta olmak 100’ün üzerindeki diğer çalışanlardan alınan beyanların birbirleri ile örtüşmesi ve bir bütün halinde değerlendirildiğinde ise işverenin alınan bütün önlemlere uyulmasını temin etmek, geniş bir kontrol mekanizması kurarak, iş güvenliğini işçinin inisiyatifine ve özenine bırakmadan, tehlikelere karşı bilinçlendirmek, iş disiplinini sağlamak, iş güvenliği malzemelerinin kullanılması yönünde denetim ve gözetim yükümlüğünün de bulunduğu dikkate alındığında söz konusu fabrika sahiplerinin de sorumlu olabileceği değerlendirilerek sabah saatlerinde fabrika sahibi ve MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun ile 75 yaşındaki babası A.R.E.C. gözaltına alınmıştı.

YAŞAR COŞKUN TUTUKLANDI, BABASI SERBEST KALDI

Sağlık kontrollerinden geçirilerek Hendek Adalet Sarayı’na getirilen ve ifade işlemleri tamamlanan fabrika sahibi Yaşar Coşkun tutuklanma, babası A.R.E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest kalma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Burada hakim karşısına çıkan Yaşar Coşkun tutuklanarak cezaevine gönderilirken, babası A.R.E.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PATLAMA OLAYINDA TUTUKLU SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Öte yandan, dün gece saatlerinde fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve genel usta başı H.A.V., genel usta başı E.Ö. ile iş güvenliği uzmanı A.B.’nin tutuklama kararının ardından fabrika sahibi Yaşar Coşkun’un da tutuklanmasıyla birlikte patlama olayına ilişkin tutuklu sayısı 5’e yükseldi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim ve Basın Sözcülüğü Bürosu ise yaptığı yazılı açıklamada, soruşturmanın bütün yönleriyle hassasiyetle yürütülmekte olduğunu duyurdu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER