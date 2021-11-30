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30 Kasım 2021 Salı 09:18:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 09:19:00

Bakan Koca yeni koronavirüs vaka haritasını paylaştı

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Son Dakika Haberleri.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı.

İşte güncel koronavirüs vaka haritası:

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka haritası
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