  • BIST
    117741
  • Dolar
    6,8665
  • Euro
    7,8622
  • Altın
    398,7190
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere Savunma Bakanı'ndan flaş açıklama: Türkiye oyun değiştirici
Bakan Kurum açıkladı: Sel felaketinde an itibarıyla ulaşılamayan kimse kalmadı
15 Temmuz şehitlerimizin adı zırhlı araçlarımızda yaşatılıyor
Başkan Erdoğan'dan şehidimizin ailesine telefon
Gaziantep'te ceza sayısı vaka sayısıyla yarışıyor
Gri Liste'de yer alan bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
Van Gölü'ndeki faciada 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
15 Temmuz şehitlerimiz kabirleri başında anıldı
Bakan Gül'den 15 Temmuz açıklaması: Yargıda korku duvarları yıkılmıştır
Bakan Akar'dan flaş FETÖ ile mücadele mesajı
Aydın'da polis ceza yazınca motosikletini yaktı, gözaltına alındı
İçimizdeki Binazslılar çılgına dönecek! Ayasofya'da 'müze' tabelası söküldü
Himmet paraları sapık FETÖ militanları için harcanmış
FETÖ'cü hainlerin başından vurduğu Turgut Aslan'ın 5 ay komadan sonra ilk sorusu bu oldu
RTÜK'ten 15 Temmuz teşekkürü! Büyük pay sahibi sizlersiniz
4 yıldır 15 Temmuz şehitleri için yürüyor
Gazi Meclis'teki anma töreninde konuşan Başkan Erdoğan: Kartların yeniden karıldığı bir döneme giriy ...
Meral Akşener, 15 Temmuz törenlerine katılmayacak
Rusya'ya uçuşlar bugün başladı
Pençe Kaplan Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bıraktı
Antalya'da arkadaşını öldürüp, yardım çağırdı
Barolara ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakan Karaismailoğlu açıkladı! Milli uydumuzu 2022 yılında uzaya göndereceğiz
15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:05:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2020 Çarşamba 13:05:00

RTÜK'ten 15 Temmuz teşekkürü! Büyük pay sahibi sizlersiniz

ABONE OL

RTÜK tarafından yayınlanan video klibinde 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı milli iradenin yanında yer alarak yayın yapan medya kuruluşlarına teşekkür edildi.

RTÜK, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü için özel video hazırladı. Üst Kurulun internet sitesinden paylaşılan klipte, FETÖ mensubu teröristlere karşı vatandaşların direnişi ve medya çalışanlarının gerçekleri aktararak millete olan desteği yer aldı.

''BU DESTAN EN ÇOK DA SİZLERİN ESERİ''

15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilen yayınlardan kesitlerin bulunduğu video, "15 Temmuz'un en göz önünde olup, görünmeyen kahramanları, medyamızın 15 Temmuz'da fedakarca hizmet eden temsilcileri, birlik ve beraberliğimizin sesi olan cefakar yayıncılarımız, bu destan en çok da sizlerin eseri. 15 Temmuz'un yıldönümünde minnet ve şükranla" mesajı ile sona erdi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER