RTÜK'ten 15 Temmuz teşekkürü! Büyük pay sahibi sizlersiniz
RTÜK tarafından yayınlanan video klibinde 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı milli iradenin yanında yer alarak yayın yapan medya kuruluşlarına teşekkür edildi.
RTÜK, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü için özel video hazırladı. Üst Kurulun internet sitesinden paylaşılan klipte, FETÖ mensubu teröristlere karşı vatandaşların direnişi ve medya çalışanlarının gerçekleri aktararak millete olan desteği yer aldı.
''BU DESTAN EN ÇOK DA SİZLERİN ESERİ''
15 Temmuz gecesinde gerçekleştirilen yayınlardan kesitlerin bulunduğu video, "15 Temmuz'un en göz önünde olup, görünmeyen kahramanları, medyamızın 15 Temmuz'da fedakarca hizmet eden temsilcileri, birlik ve beraberliğimizin sesi olan cefakar yayıncılarımız, bu destan en çok da sizlerin eseri. 15 Temmuz'un yıldönümünde minnet ve şükranla" mesajı ile sona erdi.
Kara gecenin aydınlık sabaha dönmesinde büyük pay sahibi olan fedakâr medyamıza sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. #15Temmuz #DestansıDuruş pic.twitter.com/bJAWzhoqbS— RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (@rtukkurumsal) July 15, 2020
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