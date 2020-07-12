Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.
#PençeKaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 200 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 adet kullanılmamış A4 TAS füzesi ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.https://t.co/PFZnStpwNS pic.twitter.com/aF0Dxns6G7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2020
MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait 1 AK-47 piyade tüfeği, 200 Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 kullanılmamış A4 TAS füzesiyle çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
- Türkiye'den M60T hamlesi: Dünyada üç ülkeden biri haline geldik
- Van Gölü'nden acı haber: Ölü sayısı 21'e yükseldi
- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe!
- Ayasofya ve Akdeniz tartışmalarına noktayı koydu! Başkan Erdoğan: Derhal ülkeden çıkarın
- Erzurum'da 2 terörist teslim oldu
- Ali Babacan Ayasofya açıklaması ile Yunan'ı ve Rumları kıskandırdı... Bu kadarını onlar bile söylememişti