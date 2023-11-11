Osmaniye'de 69 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: AA
Osmaniye'de 69 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında C.G'nin kullandığı ticari aracı durdurdu.
Narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, aracın gizli bölmelerinde 69 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ile 400 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler tarafından sürücü C.G. gözaltına alındı.
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