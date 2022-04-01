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01 Nisan 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:01 Nisan 2022 Cuma 15:49:00

Ömer Özkök ile “Böyle Oldu” Bu akşam, 20.00

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“Ömer Özkök ile Böyle Oldu” da, Türkiye'nin dev projeleri o projeye emek veren insanların hikayeleri üzerinden anlatılıyor.

Bir hasta, bir sağlık ekibi ve bir uçuş ekibi.

Bu üçlüyü aynı yerde buluşturan bir sistem.

4 aylık Zekeriya bebeğin, Elazığ-İstanbul hattındaki nefes kesen yolculuğu...

"Ömer Özkök ile Böyle Oldu" da bu hafta; hayat ile ölüm arasındaki ince çizgiye rota tutan "Ambulans Uçak" ele alınıyor.

Türkiye'de sistem nasıl işliyor?

Dünyadaki örneklerinden farkı ne?

Ambulans uçakta neler yaşanıyor?

Hayata yolculukta görev alanlar anlatıyor.

Ömer Özkök ile "Böyle Oldu" bu akşam saat 20.00'de 24'te.

Etiketler : Elazığ-İstanbul hattı Ömer Özkök Böyle Oldu Ambulans Uçak
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