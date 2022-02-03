Türkiye zincirlerini kırıyor. Dev projelerle devler liginde boy gösteriyor.

İnanç, plan, emek ve alın teri. Kısaca insan. Olan kadar olanın ardındakini de görebilmektir aslolan.

Ömer Özkök ile Böyle Oldu'da bu hafta milli muharip uçak projesi ele alınıyor.

Çalışmalar ne aşamada?

İlk uçak ne zaman hangardan çıkacak?

Proje tamamlandığında hangi dengeler değişecek?

Tüm bu soruları projeye emek verenler tek tek anlatıyor.

Ömer Özkök ile "Böyle Oldu" 4 Şubat Cuma saat 20.00'de 24'te.