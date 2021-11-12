Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerine katılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 38'inci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere 15 Kasım'da Lefkoşa'ya gidecek.
Oktay, törenler kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, ardından resmi geçit törenine katılacak.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vereceği resmi yemeğe katılacak olan Oktay, toplu açılış törenleri kapsamında Yeni Girne Askeri Hastanesi Temel Atma Töreni, 500 yataklı devlet hastanesi lansmanı, İskele-Çayırova Yolu'nun Boğaz-Çayırova 9 kilometrelik bölümü ile köy yolları projesi kapsamında tamamlanan 25 kilometrelik köy yolu açılış törenlerine iştirak edecek.
Fuat Oktay, 100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi'nin açılışına da katılacak.
- 'Amacımız insansız sistemde dünyanın en iyisi olmak'
- Oktay, KKTC'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü törenlerine katılacak
- Binali Yıldırım'dan teşekkür paylaşımı
- Yargıtay kooperatiflerin tacir sayılmasına karar verdi
- TBMM Başkanı Şentop, Mardin'de tarihi mekanları gezdi
- Türkiye'de 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi