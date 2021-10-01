Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi gören Asiltürk, 13 Eylül'de hastaneye kaldırılımıştı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.

Oğuzhan Asiltürk ve eşi, 13 Eylül'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak Ankara Şehir Hastanesine getirildi.

Burada tedavisi süren Asiltürk, bu sabah hastanede vefat etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN, ASİLTÜRK İÇİN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında "Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beka alemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop, Asiltürk'ü daha önce tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi almıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk için başsağlığı mesajı paylaştı.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük üzüntü duyduk. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Bey'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kıymetli devlet ve siyaset adamı, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: Bilgisi, tecrübesi, insanlığı ile siyasette derin izler bırakan Oğuzhan Asiltürk vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun başımız sağolsun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Türk siyasi hayatında önemli görevlerde bulunmuş, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanımız, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk Beyefendi'nin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Oğuzhan Beye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN ASİLTÜRK'ÜN VEFATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün bugün sabah 09.00'da kalp durması sebebiyle vefat ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Görüş hareketinin önemli ismi Asiltürk'ün bir süredir bu hastanede tedavi gördüğünü anımsatan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. İnançlı ve samimi biriydi. Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest (kalp durması) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun."

Bakan Koca, Asiltürk'ün aşı olmadığı iddialarına ilişkin soru üzerine de bu tür bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan paylaşılamayacağını ifade etti.

OĞUZHAN ASİLTÜRK, 86 YILLIK ÖMRÜNÜN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ "MİLLİ GÖRÜŞ"LE SİYASETTE GEÇİRDİ

Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, siyasi hayatı boyunca Necmettin Erbakan'a yol arkadaşlığı yaptı, 5 dönem milletvekilliği, CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Asiltürk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 1935 yılında dünyaya gelen Asiltürk, ilk ve ortaöğretimini memleketinde tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olan Asiltürk, bir süre serbest mühendis olarak çalışma hayatında yer aldı.

Milli Selamet Partisi (MSP) ile siyasete atılan Asiltürk, 15. ve 16. dönem Ankara, 19, 20. ve 21. dönemde de Malatya Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) girdi.

CHP-MSP koalisyonu ile Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevlerinde bulunan Asiltürk, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından bir yıl gözaltında kaldıktan sonra yargılanarak beraat etti. Asiltürk'ün aldığı 10 yıllık siyaset yasağı 1987'de gerçekleştirilen halk oylamasında kaldırıldı.

Asiltürk, bazı siyasetçilere getirilen siyasi yasakların kaldırıldığı halk oylamasının ardından gerçekleştirilen ilk kongrede Refah Partisi'nin (RP) genel sekreterliğine seçildi.

Refah Partisi ile yeniden seçimlere giren Asiltürk, 11 yıllık aranın ardından Malatya'dan milletvekili seçildi. RP'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılması üzerine Fazilet Partisi'ne geçen Asiltürk, Necmettin Erbakan'ın vefatı sonrasında, kurucuları arasında yer aldığı Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına getirildi.

Asiltürk, 13 Eylül 2021'de İstanbul'da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle rahatsızlanarak eşiyle Ankara'ya getirildi ve tedavi altına alındı.

Oğuzhan Asiltürk, Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi süreci devam ederken 86 yaşında hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası Oğuzhan Asiltürk'ün "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunuyor.