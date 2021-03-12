NASA tarih verdi: Dev asteroid çok yakından geçecek
NASA, 21 Mart'ta dünyanın yakınından bir asteroid geçeceğini duyurdu. 1 kilometre çapındaki asteroit Gök bilimcilere göre dünyaya, "tehlikeli" olarak sınıflandırılan bir mesafeden geçecek. Ancak bu geçişin dünyayı etkilemesi beklenmiyor.
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, dünyanın yakınından dev bir asteroid geçeceğini açıkladı. Tarih olarak ise 21 Mart'a işaret etti.
Hızı saatte 125 bin kilometre olan "2001 FO32" isimli asteroidin dünyanın iki milyon kilometre yakınından geçmesi bekleniyor.
BU GEÇİŞ "TEHLİKELİ"
Gök bilimcilere göre bu çok yakın bir mesafe. Bu nedenle asteroidin geçişi "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.
NASA gelecek yüzyılda dünyanın yakınından geçecek benzer büyüklükteki asteroidlerin yüzde 95'inin tespitini yaptı.
Bu asteroidlerin yeryüzünü etkilemesi ise beklenmiyor.
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