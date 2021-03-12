  • BIST
    1557.39
  • Dolar
    7,5638
  • Euro
    9,0431
  • Altın
    418,0400
İstanbul
1 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vaka sayılarındaki artış sürüyor
Putin, Aliyev ve Paşinyan'la telefonda görüştü
Yunanistan, İsrail'den İHA kiralayacak
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı
NASA tarih verdi: Dev asteroid çok yakından geçecek
Bakan Akar: Mısır'ın yaklaşımı ve son gelişmeler, bölge ülkelerinin yararınadır
Başkan Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı...
Mısır'la ilk diplomatik temas... 'Daha ileri düzeye de taşırız'
Aşı etkili oldu mu?
İstanbul ve Ankara'da renk değişikliği olacak mı?
10 sene sonra ışınlanıyoruz
Kar üstünde cirit dersi
Hayalindeki park bahçesine geldi
10 yaşında ticarete atıldı
Müze gibi ev
Müze gibi ev
Online tiyatroya devam
Acilen aşı olmak istiyor
'Camdaki Kız' gerçek oldu
Hayali ressam Karan
Kedilere ABD'den talip çıktı
Hande'den acil durum kaçışı
Milli şair Mehmet Akif Ersoy, kabri başında anıldı
Ecem Cannes yolcusu
12 Mart 2021 Cuma 19:53:00 - Güncelleme:12 Mart 2021 Cuma 19:53:00

NASA tarih verdi: Dev asteroid çok yakından geçecek

ABONE OL

NASA, 21 Mart'ta dünyanın yakınından bir asteroid geçeceğini duyurdu. 1 kilometre çapındaki asteroit Gök bilimcilere göre dünyaya, "tehlikeli" olarak sınıflandırılan bir mesafeden geçecek. Ancak bu geçişin dünyayı etkilemesi beklenmiyor.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, dünyanın yakınından dev bir asteroid geçeceğini açıkladı. Tarih olarak ise 21 Mart'a işaret etti.

Hızı saatte 125 bin kilometre olan "2001 FO32" isimli asteroidin dünyanın iki milyon kilometre yakınından geçmesi bekleniyor.

BU GEÇİŞ "TEHLİKELİ"

Gök bilimcilere göre bu çok yakın bir mesafe. Bu nedenle asteroidin geçişi "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

NASA gelecek yüzyılda dünyanın yakınından geçecek benzer büyüklükteki asteroidlerin yüzde 95'inin tespitini yaptı.

Bu asteroidlerin yeryüzünü etkilemesi ise beklenmiyor.

Etiketler : nasa haberleri asteroidler Uzay Ajansı
Yok böyle hayranlık

Yok böyle hayranlık
Geleceğin güçlü kadınlarına destek

Geleceğin güçlü kadınlarına destek
Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek

Lübnan'da Türkiye'yi temsil edecek
Çevreci film

Çevreci film
Torunlara hediye

Torunlara hediye
Sete çıkmadan ayrıldı

Sete çıkmadan ayrıldı
Yeni imajıyla bir numara!

Yeni imajıyla bir numara!
Resimli terapi

Resimli terapi
Maskeden etek tasarımı

Maskeden etek tasarımı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER