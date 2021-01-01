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01 Ocak 2021 Cuma 12:36:00 - Güncelleme:01 Ocak 2021 Cuma 12:36:00

Mutant koronavirüsün en çok 20 yaş altı grubu etkilediği ortaya çıktı

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İngiltere'de ortaya çıkan mutant koronavirüsün çoğunlukla 20 yaş altı gençleri hedef aldığı ortaya çıktı. İngiliz bilim insanları, toplumsal aşılamaların bir an önce yapılamaması durumunda pandeminin kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

İngiltere’de ortaya çıkan ve bulaşıcılık oranı çok daha fazla olan mutasyona uğramış koronavirüsün en fazla 20 yaş altı gençleri etkilediği ortaya çıktı.

Aksam.com.tr’nin Bloomberg’den aktardığı habere göre, Imperial College London ve bir grup diğer bilim insanı tarafından gerçekleştirilen araştırma, yeni koronavirüs mutasyonunun “azımsanamayacak bir yayılma avantajına sahip olduğunu” ortaya koydu.

Imperial College London’da görev alan bilim insanı Neil Ferguson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Mutant virüsün bulaştığı insanların virüsü diğer insanlara yayma oranındaki artış, pandeminin kontrol altında tutulmasını zorlaştırıyor. Bu durum, toplumsal aşılamaların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini zorunlu kılıyor.” diye konuştu.

En az 17 ülkede görüldü

İngiltere’de ortaya çıkan mutasyona uğramış koronavirüs ile ilgili yapılan ilk araştırmalar, virüsün eski halinden yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koymuştu. Mutant virüse şimdiye kadar en az 17 ülkede rastlandı.

Etiketler : koronavirüs mutant koronavirüs ingiltere kovid-19
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