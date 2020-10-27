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27 Ekim 2020 Salı 11:13:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 11:18:00

Münbiç'ten havalandılar, Amanos'a indiler... İşte teröristlerin kullandığı paramotor

Kaynak: İHA

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Hatay İskenderun'da patlama gerçekleştirdikten teröristlerin Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indikleri paramotor ele geçirildi. Hatay'daki saldırı girişimini değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Başbuğ, "Sözde müttefikimiz olan Amerika'ya elinde böyle bir istihbari bilgi varsa Türkiye ile neden paylaşmadın? diye soralım. Paylaşmadıysan buradaki amacın neydi?" ifadelerini kullandı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde ölü ele geçirilen 2 teröristin Münbiç’ten Amanoslar’a geldikleri paramotor ele geçirildi.

Dün akşam Fener Caddesi’ndeki patlamayı gerçekleştirdikten sonra ölü ele geçirilen teröristlerin ’paramotor’ diye tabir edilen bir uçan aletle Münbiç’ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar’a indikleri belirlendi.

TERÖRİSTLERİN AMANOSLAR’A GELDİĞİ PARAMOTOR ELE GEÇİRİLDİ

4 kişilik terörist grubun 2 parti halinde, 28 Eylül ve 10 Ekim’de paramotorla Münbiç’ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar’a indiğini belirleyen güvenlik birimlerinin çalışması 19 Ekim’de neticesini verdi. Bir terörist etkisiz hale getirildi, bir teröristi canlı olarak yakalandı.

2 teröristin yeri ise tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava kuvvetleri unsurlarınca dün saat 11.00 sularında, teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetleri tarafından vuruldu.

Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden biri İskenderun’da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı. Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirdi.

Teröristlerin Münbiç’ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar’a indikleri paramotor da ele geçirildi.

BAŞBUĞ: ABD ELİNDEKİ İSTİHBARİ BİLGİYİ TÜRKİYE İLE NEDEN PAYLAŞMADI?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Hatay'daki saldırı girişiminin kodlarını 24 TV ekranlarında değerlendirdi.

Başbuğ, Hatay Valisinin, o bölgede artık bir terör tehdidi kalmadığını ifade etmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, örgütün çok önem verdiği bir bölge olduğunu söyledi.

ABD'ye yüklenen Başbuğ, "Şimdi sözde müttefikimiz olan Amerika'ya elinde böyle bir istihbari bilgi varsa Türkiye ile neden paylaşmadın? diye soralım. Paylaşmadıysan buradaki amacın neydi?" dedi.

Etiketler :
Münbiç'ten havalandılar, Amanos'a indiler!
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