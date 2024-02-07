Muhalefetin 'Murat Kurum' kumpasına AK Parti'den jet yanıt!
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un katıldığı bir programdaki videosunun kurgulanarak sosyal medyada paylaşılmasına AK Parti'den jet yanıt geldi. İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe videonun kurgu olduğu ve gerçeği yansıtmadığını duyurarak sosyal medya hesabından videonun orijinalini yayınladı.
Ümit Özdağ'ın Murat Kurum ile ilgili sosyal medya hesabından özel bir televizyon programının canlı yayında konuşmasını paylaştığı videoya AK Parti'den jet yanıt geldi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Osman Nuri Kabaktepe kurgu videonun orijinaline yer verdiği paylaşımında Ümit Özdağ'ı sert bir dille eleştirirken, "Bir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir siyasi etik ve ahlaka uygun olmayacak şekilde İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum hakkında montaj bir video yapıp yayınlıyor." ifadelerini kullandı.
Kabaktepe "Bu çarpık ve sahte anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Bir siyasi partinin genel başkanı, hiçbir siyasi etik ve ahlaka uygun olmayacak şekilde İBB Başkan Adayımız Sayın Murat Kurum hakkında montaj bir video yapıp yayınlıyor.— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) February 7, 2024
Bu çarpık ve sahte anlayışı milletimizin vicdanına havale ediyoruz.
Madem montaj yaptınız buyrun gerçeği de... pic.twitter.com/iLvYnQxQ8m
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