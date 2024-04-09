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09 Nisan 2024 Salı 21:43:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 21:43:00

Muğla'da otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Mümin K. idaresindeki otomobil, Gölköy Mahallesi Denizli Caddesi'nde, Efe Beyazıt Y'nin kullandığı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Mümin K. ile otomobildeki Nermin K. hastaneye kaldırıldı. Nermin K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü Efe Beyazıt Y, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Etiketler : Muğla Trafik kazası can kaybı
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