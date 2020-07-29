29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:57:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:58:00
MSB duyurdu! Türkiye ve ABD, Akdeniz'de deniz eğitimi icra etti
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG Kemalreis ile ABD Eisenhower uçak gemisi muharebe grubu arasında Orta ve Doğu Akdeniz'de değiz eğitimleri icra edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz Kalkanı Harekâtında görevli TCG KEMALREİS ile ABD EISENHOWER Uçak Gemisi Muharebe Grubu arasında 28 Temmuz 2020 tarihinde Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildi" denildi. Eğitime ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.
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- Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... Türkiye ve ABD'den Orta ve Doğu Akdeniz'de deniz eğitimi
- MSB duyurdu! Türkiye ve ABD, Akdeniz'de deniz eğitimi icra etti