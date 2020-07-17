MSB: Burdur'da birliğine yeni katılan 6 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 6'sında Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Yükümlülerimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." denildi.
MSB'ndan yapılan açıklamada, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildiği, virüs bulaşan personelle temas edenlerin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, gözetim altına alınan yükümlülerde, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade edildi.
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