10 Ekim 2020 Cumartesi 10:51:00 - Güncelleme:10 Ekim 2020 Cumartesi 11:18:00
MSB: 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi
MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi" denildi.
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- MSB: 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi