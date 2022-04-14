MİT'ten nokta operasyon: PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi

Terör örgütünde çözülme devam ediyor.

Hakkari Şemdinli'de terör örgütü PKK/KCK iş birlikçisi olarak faaliyet gösteren Abdulkerim Yılmaz hakkında, 2015 yılında Derecik'ten 4 terör örgütü mensubunu aracıyla Şemdinli'ye getirdiği gerekçesiyle "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan arama kaydı çıkarıldı.

Arama kararı sonrasında illegal olarak Irak'a geçen ve 2015'ten bu yana Irak'ın kuzeyinde kaçak yaşayan terör örgütü üyesi Abdulkerim Yılmaz, MİT'in ikna çalışması neticesinde Türkiye'ye getirildi.