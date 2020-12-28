Yeni asgari ücret bugün belli olacak

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28 Aralık 2020 Pazartesi 09:15:00 - Güncelleme:28 Aralık 2020 Pazartesi 09:15:00

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret bugün belli olacak

Kaynak: AA

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Asgari Ücret Komisyonu dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret toplantının ardından açıklanacak.

Asgari Ücret Komisyonu dördüncü ve son toplantısını bugün gerçekleştirecek. Milyonlarca çalışanın beklediği yeni asgari ücret toplantının ardından açıklanacak.

TARAFLAR TALEPLERİNİ İLETTİ

Taraflar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş'in ev sahipliğinde iki kez daha bir araya geldi. Karşılıklı talepler iletildi.

Üçüncü toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu da bir işçinin asgari geçim tutarına ilişkin belirlediği rakamı toplantıda paylaştı.

Buna göre asgari ücret; ağır iş kolu için 2 bin 792, orta iş kolu için 2 bin 507 ve hafif iş kolu için de 2 bin 339 lira olarak hesaplandı.

AÇIKLANAN RAKAM İŞÇİ KESİMİNİ MEMNUN ETMEDİ

Açıklanan tutar, işçi temsilcisi Türk-İş'i memnun etmedi. Yapılan açıklamada, "TÜİK'in açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı" denildi.

2021'İN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLANACAK

Son toplantıya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliği yapacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapılacak toplantı sonrasında 2021 yılında uygulanacak asgari ücret açıklanacak.

Etiketler : Asgari Ücret Komisyonu TİSK Türkiye İşçi Sendikaları Türk-İş
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