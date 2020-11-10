Milli Savunma Bakanlığı kardeş Azerbaycan'ın zaferini kutladı: Gün zafer günüdür, kutlu olsun

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın zaferini kutladı.



Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan Türkü Gardaşlarımız şu Atasözünü iyi bilir: “Kötü günün ömrü az olur!” 30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buluyor. Kahraman Gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı. Kötü günler bitti, gün zafer günüdür, kutlu olsun"