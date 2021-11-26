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26 Kasım 2021 Cuma 11:50:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 12:23:00

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege Ordu Komutanlığı'nda

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesiyle birlikte Ege Ordu Komutanlığı'nda incelemelerde bulunuyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Ege Ordusu Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Ege Ordusu Komutanlığına geldi.

Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladı, şeref defterini imzaladı.

Komutanlığın faaliyetlerine ilişkin brifing alan Akar'ın bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.

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