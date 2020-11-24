Bahçeli'den İmamoğlu'na sert tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösteren Bahçeli, "BB'nin vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Siyasi çıkar peşinde koşup devlet ile vatandaş arasında güvensizlik oluşturmaya çalışmak gafilce bir anlayıştır. Belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan bu kendini bilmezin maksadı nedir. Yoksa CHP zihniyeti virüsün bulaşma hızından memnun mudur? Yalan bilgilerin paylaşıldığını ima etmek virüs kadar tehlikelidir." dedi.



Bahçeli'nin konuşmasında satır başları:

Necmettin Yılmaz 23 yaşındaydı. Siverek'te öğretmenlik yapıyordu. 16 Haziran 2017'de Pülümür Karayolu'nda PKK'lı teröristler tarafından aracı kurşunlandı ve yakıldı. Hayatının baharında şehit edildi. Şenay Aybüke Yalçın 22 yaşındaydı. 9 Haziran 2017'de memleketine dönerken PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Hiçbir suçları hiçbir günahları yoktu. Tertemiz hayalleri, hedefleri vardı.

Uzaktan eğitim öğretim yoluyla yeni bir dünyanın kapıları hızla açıkmaktadır. Önemli olan buna nasıl ayak uyduracağımız konusunda akıl ve bilgi ile ele almaktır. Bu salgının risk ve tehditlerini bütün yönleri ile kavrayıp avantaja çevirmek için kolları sıvamak zorundayız. Lehine çevirmenin yollarını bulmalıyız. Salgının hepimizi derinden etkilediği bir dönemde öğretmenlerimizin sorunlarını, ülkemizin sorunlarından ayrı tutmamız mümkün değildir.

Milli Eğitim Bakanımızın ve mesai arkadaşlarının samimi gayretleri bizleri memnun etmektedir. Sayın Bakanımıza ve bakanlık personeline yürekten teşekkür ediyorum.

Gözle görülmeyecek kadar küçük bir virüs dünyayı alarma geçirmiştir. Virüsün bulaşma hızı artış göstermiştir. Daha önce tecrübe etmediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldığımız aşikardır. Sağlık Bakanlığımız tüm imkanları ile çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Hükümet durumun farkındadır, işi sıkı tutmaktadır.

BAHÇELİ'DEN EKREM İMAMOĞLU'NA SERT TEPKİ

Küçük bir virüs dünyayı alarma geçirmiştir. Bulaşma hızı giderek artış göstermiştir. Hayatın akış hızı yavaşlamazsa, gevşemeler yaşanırsa mücadele zorlaşacaktır. Sağlık Bakanlığımız bütün imkanları ile çalışmalarını icra etmektedir. Bu sürece destek vermek, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak kendi sağlığımız ve toplum sağlığı adına zorunluluktur. Hiç kimse başına buyruk hareket etmemelidir. Özensizliğin, herkes ve kendimiz açısından maliyeti ileri düzeyde olacaktır. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığı açıklamaları dışında hiçbir değerlendirmeye kulak asılmamalı. Vaka ve vefat sayıları ile korku yaratacak, ipe sapa gelmez görüş paylaşanların samimiyetleri tartışmalıdır. İBB'nin vefatlarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nı tekzip eden açıklamalarının itibar edilecek hiçbir yanı yoktur. Siyasi çıkar peşinde koşup devlet ile vatandaş arasında güvensizlik oluşturmaya çalışmak gafilce bir anlayıştır. Belediye işlerinden başka her şeye dil uzatan bu kendini bilmezin maksadı nedir. Yoksa CHP zihniyeti virüsün bulaşma hızından memnun mudur? Yalan bilgilerin paylaşıldığını ima etmek virüs kadar tehlikelidir.

"MHP VE AK PARTİ MİLLET ESERİDİR"

Konu fitne oldu mu bunlar yılan gibi başlarını kaldırırlar, saklandıkları deliklerden ortalığa saçılırlar. Nifak çıkaranlar korkakça hayat sürenlerdir. MHP ve AK Parti iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak hainleri harcarız. Cumhur İttifakı al-ver süreci ile kurulmamıştır.

"BIRAK ÖZGÜVENİ DE HERKES ADAM OLDU, BİR SEN ADAM OLAMADIN, BU GİDİŞLE OLACAĞIN DA YOK"

Zillet melanettir, vasi arayışındadır. CHP'nin Dış Politikalardan Sorumlu olan eski büyükelçinin verdiği mülakat Türkiye'ye vurulmak istenne paslı zincirin ta kendisidir. Türkiye'nin terörle mücadele yasasının uluslararası standartlara getirilmesini istiyor. Kapalı Maraş'ın açılmasını desteklemediklerini söylüyor. Kürt sorunu çözülmez ise Abdullah Gül'ün geçmişte söylediği gibi dışarıdan dayatılacağını söylüyor. İşbirlikçi Serok Ahmet ise bize Kürtçe cevap veriyor. Ah Serok Ah bırak özgüveni de, herkes adam oldu bir sen adam olamadın. Bu gidişle olabileceğin de yok.

"ÇAKICI BENİM DAVA ARKADAŞIMDIR"

Alaatin Çakıcı benim dava arkadaşımdır. Şehidimizin oğludur. Vatan ve millet sevdalısıdır. Üstüne atılı suçların cezasını 20 yatarak ödedi. Ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz. Alaattin Çakıcı'nın bu ülkeye nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir. Bilmeyen kendi gibi bilir. Çakıcı bebeklere kurşun sıkmadı, yollara mayın döşemedi, millete ihanet etmedi, askere kurşun sıkmadı. Kılıçdaroğlu, mafya görmek istiyorsa birlikte anayasa hazırladığı teröristlerin suratlarına dikkatle baksın. Kılıçdaroğlu sokağa çıkmaya korkarken, onlar 31 diplomatımızı şehit eden Asala terör örgütünün peşine düşmüşlerdir.