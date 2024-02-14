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14 Şubat 2024 Çarşamba 15:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 15:00:00

Meteorolojiden İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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İstanbul'da yarın sabahtan itibaren sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Etiketler : meteoroloji istanbul sağanak uyarı
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