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15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:47:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 10:47:00

Çin'de faizler sabit kaldı!

Kaynak: AA

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Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) sabit tutma kararı aldı.

PBoC'dan yapılan açıklamada, politika faizi işlevi gören oranın yüzde 2,5'te sabit tutulacağı bildirildi.

Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya yeni nakit aktarılmadı.

MLF, Çin bankalarının, menkul varlıkları karşılığında Merkez Bankasından orta vadeli kredi almasına olanak sağlıyor.

PBoC'nin, piyasalardaki büyümeyi teşvik edici parasal genişleme beklentisine karşı ihtiyatlı para politikasını sürdürdüğü gözleniyor.

Etiketler : çin politika faizi merkez bankası
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