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15 Mayıs 2024 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 11:00:00

Devlet Bahçeli'den Ayten Gökçer için taziye

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat den tiyatro sanatçısı Ayten Gökçer için taziye mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden sanatçı Ayten Gökçer için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Türk sinema ve tiyatrosunun duayen isimlerinden birisi olan Sayın Ayten Gökçer'in vefatından duyduğum üzüntüyü paylaşıyor, merhume sanatçımıza Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Milletimizin, acılı ailesinin, sevenlerinin ve Türk sanat camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler : devlet bahçeli ayten gökçer taziye
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