Kuvvetli sağanak ve kar geliyor

7 Aralık Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Bu göre bugün 18 il için yağış uyarısı yapıldı. Doğuda birçok il için kar yağışı uyarısı yapılırken Antalya çevreleri, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise sağanak yağmur perşembe gününden itibaren etkili olacak. İşte güncel hava durumu raporu...

Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Erzurum, Iğdır, Ağrı, Bitlis, Muş ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde ve Trakya'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ 7°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 4°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi ve Toroslar bölümünde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 9°C, 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 14°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 12°C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 11°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

AĞRI -2°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM -3°C, 4°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 3°C, 11°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın hafif yağmurlu VAN -2°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 5°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MARDİN 5°C, 11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu