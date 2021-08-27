VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İBB'nin 'Engelleniyoruz' yalanını böyle çürüttü:
Türkiye tarihine geçecek dev anlaşma sağlandı!
Paşinyan: Türkiye'den gelen olumlu sinyallere olumlu sinyallerle cevap vereceğiz
Fazıl Say CHP'li belediyelere fena patladı
Caretta sahilinde 5 yıldızlı katliam!
Pilotlar itiraf etti! Sivilleri böyle katletmişler
"Biz Amerikalılardan daha fazla insan kaybettik"
ABD'li sunucudan tepki çeken açıklama: Her ölen ABD'li asker için bir şehir yeryüzünden silinmeli
Çöküşün eşiğindeler! ''Keşke Osmanlı yasalarını uygulasaydık''
Taliban'dan Türkiye'ye teklif! Henüz karar vermedik
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası
Kılıçdaroğlu'ndan partiyi karıştıracak sözler
Rum kesiminde Maraş hazımsızlığı!
General McKenzie: Asıl hedeflerini biliyoruz
Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı
43 milyon yaşında dört ayaklı balina fosili bulundu
Pes etmiyorlar! Fransa'dan ayrılmak için referandum yapacaklar
Başkan Erdoğan açacak! İki yeni hızlı tren hattı 4 Eylül'de hizmette
Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artıyor
Taliban'ın terörle imtihanı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!
Biden'dan patlamalara ilişkin önemli açıklamalar
Konuşarak şah damarı ameliyatı oldu
Türk bilim insanlarının başarısı: Alzheimer riskini ölçen kit
27 Ağustos 2021 Cuma 07:00:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2021 Cuma 09:41:00

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artıyor

ABONE OL

Hava sıcaklıkları artıyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

27 Ağustos Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre sıcaklıklar, artmaya devam ederek mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : 27 Ağustos Cuma SICAK HAVA İSTANBUL
5 yıl sonra setlerde

5 yıl sonra setlerde
İlişkimiz çok güzel gidiyor

İlişkimiz çok güzel gidiyor
Seyirciden duygulandıran sürpriz

Seyirciden duygulandıran sürpriz
Modelleri seçecek

Modelleri seçecek
Hamile Korel aşı oldu

Hamile Korel aşı oldu
Harbiye'de 90'lar rüzgarı

Harbiye'de 90'lar rüzgarı
Çekimleri tamamlandı

Çekimleri tamamlandı
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Kızına mektup yazdı

Kızına mektup yazdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER