Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artıyor

27 Ağustos Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre sıcaklıklar, artmaya devam ederek mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık