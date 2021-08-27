Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları artıyor
Hava sıcaklıkları artıyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeyi sürdürecek.
27 Ağustos Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre sıcaklıklar, artmaya devam ederek mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeyi sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeybatı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık