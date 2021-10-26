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26 Ekim 2021 Salı 17:02:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 17:02:00

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında seçimini yaptı! Açıkça tarafını belli etti

Kaynak: aksam.com.tr

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanlığı adayı krizinde tarafını seçti. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarına sıcak bakmadığını açıklamasına rağmen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını işaret ederek “Adaylıklarına hayır demeyiz” sözleriyle topu yeniden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na attı.

Meral Akşener, Millet İttifakı'ndaki cumhurbaşkanlığı krizini yeni bir aşamaya taşıyacak açıklamalarda bulundu. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında adeta 'soğuk savaşa' dönen adaylık rekabetinde tarafını belli etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin sorulara yanıt verdi. İmamoğlu'na yaptığı övgüleri henüz hafızalardan silinmeyen Akşener Kılıçdaroğlu'nun İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları için "Bir dönem daha devam etmeliler" açıklamasına rağmen İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylıklarına yeşil ışık yaktı.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A HAYIR DEMEYİZ"

Akşener "Arkadaşlarımızn itaa amiri sayın Kılıçdaroğlu. Onlar CHP'nin belediye başkanları... Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu döner de iki arkadaştan birini adaty gösterdiği taktirde biz hayır demeyiz" ifadelerini kullandı. Akşener'in bu sözleri Karadeniz ve Güneydoğu ziyaretleriyle adaylı sinyali veren İmamoğlu'na destek olarak yorumlandı.

TEK ENGEL KILIÇDAROĞLU

Akşener bu açıklamasıyla tarafını belli ederken İmamoğlu'nun adaylığının önündeki en büyük engel olarak Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı ile ilgili soruya "Bana gelmiş herhangi bir talep yok. Ayırca giderken de zaten benden izin aldı." yanıtını vermişti. Kılıçdaroğlu'nun sözleri İmamoğlu'na Güç bende' mesajı olarak algılandı.

AKŞENER'İN ABARTILI İMAMOĞLU ÖVGÜSÜ

İmamoğlu'na Fatih benzetmesiyle büyük tepki çeken Meral Akşener, katıldığı bu programda da İBB Başkanı'na övgülerini sürdürdü. Akşener, "Ablam bana dedi ki, ben dedi baktım baktım dedi, bu dedi ekrem kardeşimin dedi yüzünde Rabbi Yessir gördüm dedi. Bu bir gerekçe oy verme gerekçesi." diye konuştu.

Etiketler : Meral Akşener İmamoğlu Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu
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