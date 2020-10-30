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30 Ekim 2020 Cuma 14:14:00 - Güncelleme:31 Ekim 2020 Cumartesi 16:16:00

Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May'den nazar boncuklu poz

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Çekimleri Kapadokya'da devam eden 'Maria ile Mustafa' adlı dizinin güzel oyuncusu Jessica May, önceki gün Ürgüp turuna çıktı.

Maria ile Mustafa dizisinin çekimlerinden arda kalan zamanlarda bol bol gezen Jessica May, nazar boncuklu ağaçta poz verdi. May, “Ülkemiz ve çocuklar için dualar ettim, Allah herkesi kem gözlerden korusun. Kendim için dilediğim dilek de bende kalsın, umarım herkes için güzel günler gelecek” dedi.

Etiketler : Jessica May Maria ile Mustafa nazar boncuklu ağaç poz Ürgüp
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