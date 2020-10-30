Maria ile Mustafa'nın yıldızı Jessica May'den nazar boncuklu poz

Maria ile Mustafa dizisinin çekimlerinden arda kalan zamanlarda bol bol gezen Jessica May, nazar boncuklu ağaçta poz verdi. May, “Ülkemiz ve çocuklar için dualar ettim, Allah herkesi kem gözlerden korusun. Kendim için dilediğim dilek de bende kalsın, umarım herkes için güzel günler gelecek” dedi.