Türkiye, Rusya'nın oyununu bozdu

Rus siyaset bilimci Mihail Magid, Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkiler, Güney Kafkasya ve Afganistan'da yaşanan gelişmeler hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.



"TÜRKİYE'NİN AFGANİSTAN'DAKİ POZİSYONU RUSYA'DAN DAHA GÜÇLÜ"

Rus basınına konuşan Magid, "Afganistan'da Türkiye ve Rusya arasında bir rekabet sözkonusu mu?" sorusuna, "Türkiye'nin pozisyonu Afganistan'da daha güçlü. Örneğin, Taliban, Kabil havaalanını yeniden açmak için Türkiye'den teknik yardım istedi. Ancak asıl mesele şu ki Pakistan şu anda Taliban'ın önemli ortağı. Katar da Taliban'ı destekliyor. Dolayısıyla Pakistan ve Katar bugün Türkiye'nin başlıca uluslararası ortaklarıdır. Ve hiç şüphe yok ki Türkiye'nin yeni Afganistan'da Rusya'dan daha fazla şansı var" dedi.

"TÜRKİYE, DÜNYA'DA YENİ BLOĞU OLUŞTURUYOR"

Dünyada yeni bir blokun şekillendiğini belirten Rus siyaset bilimci, "Türkiye şu anda Pakistan, Katar ve Azerbaycan'la kendi askeri-politik bloğunu oluşturuyor. Teoride Afganistan bunun bir parçası olabilir" dedi.

"TÜRKİYE, GÜNEY KAFKASYA'DA KÜRESEL GÜÇ HALİNE GELDİ"

Güney Kafkasya bölgesinde Türkiye'nin küresel güç haline geldiğini söyleyen Magid, "İkinci Karabağ Savaşı'ndan önce Rusya'nın Güney Kafkasya'daki etkisi mutlaktı. Ancak savaş sırasında ve sonrasında yeni bir durum gelişti. Şimdi iki küresel oyuncu var; Rusya ve Türkiye. Bakü, Ankara ile giderek askeri ve ekonomik bir ittifaka giriyor, orduları bütünleşiyor gibi görünüyor. Ermenistan'a gelince, ezici bir yenilgiden sonra ve güçlü bir Azerbaycan-Türkiye ittifakının varlığı göz önüne alındığında, Ermenistan'ın bir devlet olarak varlığı artık tamamen Rusya'ya bağlıdır" dedi.

"TÜRKİYE, RUSYA'NIN BÖLGEDEKİ ANA STRATEJİSİNİ TEHLİKEYE ATTI"

Türkiye'nin Güney Kafkasya'da güçlenmesi Rusya'nın bölgedeki ana stratejisini tehlikeye attığını ifade eden Magid, "Azerbaycan-Türkiye ittifakının güçlenmesi Güney Kafkasya'daki Rus politikasının ana platformunun zarar gördüğü anlamına geliyor. Rusya'nın bölgedeki hedefi Türkiye ve İran'ın nüfuzunun genişlemesini engellemek olmuştur. Rusya Federasyonu'nun bu yönde başarılı bir şekilde çalıştığı görülüyordu. Ancak İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin bölgedeki etkisi o kadar arttı ki Rusya'nın stratejik bir başarısızlığından söz edilebilir" dedi.

"AZERBAYCAN'IN ARKASINDA TÜRKİYE VAR"

Magid, "Karabağ savaşını kazanan Azerbaycan, Ermenistan'dan daha güçlü ve arkasında Türkiye var. Azerbaycan, Türkiye'den hassas silahlar satın alarak Ermenistan ile arasındaki farkı açmaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.