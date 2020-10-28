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28 Ekim 2020 Çarşamba 17:08:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 17:09:00

Macron'un açıklamalarına Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımız'dan özür dilemelidir

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Fransız lider Macron'un beyin ölümünün gerçekleştiğini dile getirdi, Macron'un tüm Müslümanlardan ve Başkan Erdoğan'dan özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından Fransa lideri Macron'un ve Fransa'nın tavrını sert bir dille eleştiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Macron'un beyin ölümü çoktan gerçekleşmiştir' ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, sahte medeniyetin temsilcisi ve ikiyüzlü siyaset yaptığını dile getirdiği Macron'un bir an evvel tüm Müslümanlardan ve Başkan Erdoğan'dan özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş, sahte bir medeniyetin temsilcisi ve ikiyüzlü çamur siyasetinin başaktörü Macron, Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemelidir." ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına tepki gösterdi.

"Beyin ölümü çoktan gerçekleşmiş, sahte bir medeniyetin temsilcisi ve ikiyüzlü çamur siyasetinin başaktörü Macron, Müslümanlardan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemelidir." paylaşımında bulunan Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Özür de yetmez. Macron ve 'hakikate/insanlığa Fransız' sözde entelijansiyası zehirli dilleri, kirli zihinleriyle İslam'ı sözüm ona aşağıladıkları bu 'karikatür' siyasetini derhal sona erdirmelidir. Haysiyetsizliğin ve şerefsizliğin kitabını yazanlara, karikatürünü çizenlere, siyasetini yapanlara ve bunu medeniyet diye pazarlayan piyasa tapıcılara söyleyecek sözümüz, kininizde boğulun."

Etiketler : numan kurtulmuş ak parti macron fransa
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