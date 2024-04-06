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06 Nisan 2024 Cumartesi 15:51:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 15:51:00

Kütahya'da oylar yeniden sayılacak

Kaynak: AA

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kütahya'da yerel seçimlerde kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Karar sonrası oy sayımına başlandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından MHP İl Başkanlığının itirazını değerlendiren Kütahya İl Seçim Kurulu, Belediye Başkanlığı için geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Bunun üzerine CHP tarafından kararın iptali talebiyle Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yapıldı.

CHP'nin yaptığı itirazın YSK tarafından reddedilmesinin ardından oyların sayım sürecine geçildi.

Kütahya Adliyesinde her iki partiden temsilcilerin de katılımıyla başlayan geçersiz oyların yeniden sayım işlemi sürüyor.

MHP ve CHP'nin il ve merkez ilçe yöneticileri ile partililer ise adliye binasının dışında sayımla ilgili gelişmeleri izliyor.

Seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110 oy almıştı.

Etiketler : yüksek seçim kurulu kütahya oy
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