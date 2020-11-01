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01 Kasım 2020 Pazar 08:09:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 09:55:00

Kovid-19 tedavisi gören Burhan Kuzu hayatını kaybetti

Kaynak: AA-DHA

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Son dakika gelen bilgilere göre Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu vefat etti.

Koronavirüse yakalanan Anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu vefat etti

Üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı.

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanemizin yoğun bakımında bir süreden beri Covıd 19 nedeniyle tedavi görmekte olan 22, 23 ve 24. Dönem Milletvekili ve Anayasa Komisyonu eski başkanı Sayın Burhan Kuzu, yoğun çabalara rağmen kurtarılamayarak bu gece sabaha karşı saat 4’te vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

İki haftadır koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu'nun vefatına ilişkin, "Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu'yu, 17 Ekim'den beri tedavi gördüğü Covid- 19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

BURHAN KUZU KİMDİR?

1 Ocak 1955’te Kayseri Develi’de doğan Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulunan ve profesörlük unvanını alan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu, 22, 23 ve 24. dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. AK Parti MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.

Etiketler : Koronavirüs TEDAVİ Burhan Kuzu
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