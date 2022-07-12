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12 Temmuz 2022 Salı 12:57:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2022 Salı 12:57:00

Koruma ve bakım altındaki çocuklar gençlik kamplarına katılacak

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altındaki 2 bin 156 çocuk, gençlik kamplarında "değerler eğitimi" ile sosyal aktivitelere katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, koruma ve bakım altındaki çocuklar için yaz boyunca doğa ve deniz temalı gençlik kampları gerçekleştirilecek.

Çocukların sağlıklı psikososyal gelişimi ve topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri amacıyla kamplar organize eden Bakanlık, bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği yaptı.

Bakanlığın koruması altındaki 2 bin 156 çocuk, birer haftalık sürelerle farklı illerdeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait tesislerde organize edilen gençlik kamplarına katılacak. Kamplarda çocuklar için "değerler eğitimi" ile sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Kamp programlarında, gezi, yüzme, okçuluk, paintball, matrak, bisiklet, tiyatro, müzik, doğa yürüyüşü, rafting, sahne gösterileri, el sanatları, oyun ve aktiviteler yer alacak.

Etiketler : ÇOCUK KAMP BAKANLIK
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