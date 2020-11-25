25 Kasım 2020 Çarşamba 13:15:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 13:15:00
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıdan sonra Bakan Koca açıklama yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıdan sonra Bakan Koca açıklama yapacak.
Toplantının ardından saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
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