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Saraçhane'de polise saldıran 29 şüpheli yakalandı
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03 Mayıs 2024 Cuma 11:07:00 - Güncelleme:03 Mayıs 2024 Cuma 11:07:00

Saraçhane'de polise saldıran 29 şüpheli yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreste yakalandı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taşlı, sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüphelinin, olaydan sonra kaçtıkları adreslerde yakalandığını belirtildi.

Etiketler : 1 mayıs taksim meydanı saraçhane polis şüpheli
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