Saraçhane'de polise saldıran 29 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taşlı, sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüphelinin, olaydan sonra kaçtıkları adreslerde yakalandığını belirtildi.