Saraçhane'de polise saldıran 29 şüpheli yakalandı
Kaynak: TRT Haber
1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreste yakalandı.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taşlı, sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüphelinin, olaydan sonra kaçtıkları adreslerde yakalandığını belirtildi.