Korku evinden devlet korumasına

Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde aç-susuz alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. adliyeye sevk edildi. Kamuran Pınar A. ifadesinde "Yeğenim Cem Muhammet A.'ya 18 aylıktan bugüne kadar annemle birlikte biz baktık. Annem 2020'de öldü. Kardeşim Yasemin A. (38), annemin vefatından sonra çocuğunu alıkoyduğuma dair şikâyette bulundu. Beni annesi olarak biliyordu. Cem de bunu duyunca bizimle irtibatı kesti. Yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyordu. Son 4 ayda bu hale geldi. Ben de etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim. Bizim Cem'le aramızın ne kadar iyi olduğuyla ilgili videolarımız vardır. Videoların nerede olduğunu da kızım E.Z. biliyor, ona sorulabilir. Kesinlikle yeğenim Cem'e kötü muamelede bulunmadım" dedi. Pınar A. ifadesinin ardından 'çocuğa eziyet' suçundan cezaevine gönderildi.

Anne Yasemin A.'nın Antalya'da özel bir markette çalıştığı öğrenilirken, yeğenini alıkoyan teyzenin ise 4 aydır işsiz olduğu ortaya çıktı. Alıkoyan teyzenin eşinin ise güvenlik görevlisi olduğu, 16 yaşındaki kızının da Bursa'da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde koruma altında tutulduğu öğrenildi.

BAKANLIK MÜDAHİL OLDU

Olaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cem Muhammet A.'nın savcılık kararıyla anneden alınarak devlet korumasına alındığını açıkladı. Bakanlık yaptığı açıklamada anne Yasemin A.'nın 2020'de kayıp ilanı verdiğini belirtti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Cem Muhammet A.'da gelişim geriliği ve beslenme bozukluğu tespit edildi. Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise küçük çocuğun son durumu hakkında şu bilgiyi verdi:

Cem Muhammed A. hastanede 'Burada olmaktan mutluyum' dedi.

ÇİKOLATA İSTEMİŞ

Cem Muhammet A., ilk tedavisinin ardından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince berbere götürülüp, saçları kestirildi. Duş aldırılıp, temizlendi, tırnakları kesildi. Cem Muhammet A.'nın, dün Antalya'da annesine teslim edildikten sonra ilk olarak ondan kuruyemiş ve çikolata istediği öğrenildi.

GELİŞİM GERİLİĞİ VAR

"Amacımız, bu yaşadığı şeyleri geride bırakabilmesi için çocuğu güçlü yetiştirebilmek. Boyu 138 santimetre, kilosu 17. Bunları 1 yıl içinde olması gereken düzeye çıkması için elimizden geleni yapacağız. Durumu orta iyi diyebiliriz. Organ yetmezliği mevcut değil. Amaç yaşıtlarını yakalayabilmesi. Korkak ve konuşmayan bir çocuktu fakat bizimle iletişime geçiyor ve gülümsüyor. Okuma yazma bilmiyormuş. Taze fasulye yemiş, çorba içmiş, yoğurt yemiş. Çok az da olsa. Şu anda enerjisi az."

Duvardaki yazıların da sırrı çözüldü. Yazıları Pınar A.'nın Korece öğrenen kızı Esra Zeynep A.'nın yazdığı ortaya çıktı.

YÖNETİCİ KONUŞTU: 'ANNENİN DE TEYZEDEN FARKI YOK'

Annenin yaşadığı Gaye Sitesi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Ağlamaz Toker, yaşananları eleştirdi: "Yasemin A.'nın evi de o evden farklı değil. Bir bataklıktan çıkarıp bir başka bataklığa atmanın alemi yok. Gerekli kontroller yapılmadan çocuk anneye teslim edilmiş. Bizim müdahalemizden 1 saat sonra polis geldi aldı çocuğu."

'CENAZEDE ÇOCUĞUMU KAÇIRDI'

Emniyete götürülen ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Yasemin A. eşinden şiddet gördüğü için boşandıktan sonra, çocuğunu 19 aylıkken annesine bırakarak, Antalya'ya çalışmaya gittiğini belirtti. El Sanatları öğretmeni olduğunu belirten Yasemin A., o süreci şu sözlerle anlattı: "Antalya'da çalışıp, düzenimi kurduktan sonra çocuğumu yanıma alacaktım. 3 yıl önce annem hayatını kaybetti. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum."