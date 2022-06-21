Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş Yunan bakana haddini bildirdi!

Mültecilere yaptıkları zulümle uluslararası basında her gün haber olan Yunanistan, haddini aşarak Türkiye'yi göçmenler konusunda uyarmaya kalktı. Sözde Türkiye'nin düzensiz göçü engellemek için 2016 yılında imzalanan mutabakata uymadığını ifade eden Yunanistan'ın Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadaki mesajında etiketleyerek kendince ikazda bulundu. Yunan Bakan Mitarakis'e gereken cevabı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Kıdemli Üstçavuş Hasan Baş verdi.

ATİNA ÖLÜME TERK EDİYOR

Baş, tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Yaşanan geri itme olaylarının neredeyse tamamında, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılan düzensiz göçmenlerin anlattıkları, Yunanistan'ın göçmenlerin hayatını hiçe sayarak onları Türk Karasularına nasıl geri ittiğini de tüm açıklığıyla defalarca dünya kamuoyunun gözleri önüne sermeye devam ediyor. Düzensiz göçmenlerin anlattıkları, tüm dünyanın insanlık adına yeniden düşünmesine ve utanmasına neden oluyor. Kadın, çocuk demeden darp edilen, değerli eşyaları alınan, elleri kelepçelenerek denize atılan çok sayıda göçmen, ölümün kıyısından komutanlığımızca kurtarılmıştır.

HUKUKSUZLUĞA SON VERİN

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, geri itme olaylarının başladığı 2020 yılından itibaren, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının gerçekleştirdiği bin 295 geri itme olayında 33 bin 964 düzensiz göçmeni kurtarmıştır. İtalya rotası da dahil olmak üzere bu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybeden her bir göçmenin sorumlusu Yunanistan'dır. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki düzensiz geçişlerin sürdürülebilir şekilde azaltılabilmesi amacıyla, 18 Mart 2016 tarihinde varılan mutabakatın kendisine yüklediği tüm sorumlulukları yerine getiriyor. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı olarak geri itmeye son vermesi şarttır. Seyirci kalınan bu zulmün bitmesi için insan haklarını hiçe sayan Avrupa Birliği ve Yunan makamlarını, uluslararası hukuka ve insan haklarına uygun davranmaya çağırıyoruz."

ATİNA'YI GERİ İTMELER İÇİN KINAYIN

Yunanistan'ın geri itmeleri birçok rapora konu oldu. Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi Başkanı Juan Fernando Lopez Aguilar'ın, Avrupa Komisyonu'nun göç ve insan haklarından sorumlu üyeleri Margaritis Schinas, Vera Jourova ve Ylva Johansson'a hitaben yazdığı mektupta, uluslararası koruma arayan onlarca kişinin Meriç Nehri'nin kara sınırı bölgesinden Türkiye'ye geri itildiğine ilişkin raporlardan söz edildi. Aguilar mektupta, Yunanistan'ın sığınmacıları Türkiye'ye doğru geri ittiği ve Yunan polislerinin dahliyle "Can kaybı ve geri göndermelerin" arttığına komisyonu sorumluluğunu üstlenmeye çağırdı.

SUÇ ORTAĞI FRONTEX

Avrupa Birliği (AB) Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex), Ege'de Yunan unsurlarınca düzensiz göçmenlere yönelik yapılan geri itme ve denizde terk etme vakalarına dahil olduğu ortaya çıktı. Alman 'Der Spiegel' dergisinin Ekim 2020'de yayımladığı haberde, Frontex'in Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri açık denize geri itmesine destek verdiği, uluslararası hukuka aykırı davrandığı, kurtarması gereken mülteci botlarını Türkiye sınırına püskürttüğü ileri sürülmüştü. AB Sınır Teşkilatı Frontex'in bütçesi Atina ile suç ortaklığı yaptığı için onaylanmamıştı.

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