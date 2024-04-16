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16 Nisan 2024 Salı 07:14:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 07:14:00

Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli seyir

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Muğla Fethiye'ye gelen tatilciler Babadağ'ın eteklerinde bulunan yaklaşık 350 metreye varan sarp kayalıklar ile çevrili Kelebekler vadisinin eşsiz manzarasını kuş bakışı görebilmek için Faralya Mahallesi'ndeki kayalıklara akın ediyorlar.

Yol seviyesinden 50-60 metre aşağıya kadar inen tatilciler hiç bir önlemin bulunmadığı uçurumun kenarına kadar gelerek düşme tehlikesine aldırmadan bu anı görüntülemeye çalışıyor. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, manzara seyrederken fotoğraf çekerken kazaen ölümlerin yaşandığını hatırlatıp, 'Fethiye Kaymakamlığı'na, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Muğla Valiliği'ne defalarca bu bölgeye bir cam seyir terası yapılması için başvurduk. Bir sonuç alamadık. Tehlike ortada. Seyir terası yapılırsa bu tehlikeli görüntülerde ortadan kalkacaktır' ifadelerini kullandı.

Etiketler : fethiye manzara uçurum
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