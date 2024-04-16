Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli seyir

Yol seviyesinden 50-60 metre aşağıya kadar inen tatilciler hiç bir önlemin bulunmadığı uçurumun kenarına kadar gelerek düşme tehlikesine aldırmadan bu anı görüntülemeye çalışıyor. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, manzara seyrederken fotoğraf çekerken kazaen ölümlerin yaşandığını hatırlatıp, 'Fethiye Kaymakamlığı'na, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne, Muğla Valiliği'ne defalarca bu bölgeye bir cam seyir terası yapılması için başvurduk. Bir sonuç alamadık. Tehlike ortada. Seyir terası yapılırsa bu tehlikeli görüntülerde ortadan kalkacaktır' ifadelerini kullandı.