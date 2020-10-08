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08 Ekim 2020 Perşembe 14:16:00 - Güncelleme:08 Ekim 2020 Perşembe 14:17:00

Katar Savunma Bakanı el-Atiyye: Türkiye ile iş birliği bölgesel gücümüzü artırıyor

Kaynak: AA

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Tuzla'daki Anadolu Tersanesi'nde Katar Donanması için inşa edilen geminin denize indirilme töreni gerçekleştirildi. Törende açıklama yapan Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Türkiye ve Katar arasında artan stratejik iş birliğinin iki ülkenin bölgesel gücünü artırdığına dikkat çekti.

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, Katar Deniz Kuvvetleri için üretilen ve 2021'de teslim edilmesi planlanan silahlı eğitim gemisinin Tuzla'daki Anadolu Tersanesi'nde yapılan denize indirme töreninde açıklamalarda bulundu.

Törende açıklama yapan Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, denize indirilen silahlı eğitim gemisi hakkında, "Bu gemi Deniz Kuvvetleri'mize ciddi bir eğitim alanı sağlayacaktır. Burada Katar Kuvvetleri Eğitim Akademi'sine tabi öğrencilere eğitim alanı sağlayacaktır." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde kendini ispat ettiğini anlatan Atiyye, Türkiye'nin ileri derecelerde bulunan kabiliyetinden faydalandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye ve Katar arasında artan stratejik iş birliğinin iki ülkenin bölgesel gücünü artırdığını ifade eden Atiyye, "Türkiye ile artan askeri iş birliğimiz iki ülke liderleri arasındaki vizyon birliğini göstermektedir. Burada kardeşim sayın Hulusi Akar'a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kendisi iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için elinden geleni yapmaktadır. Türkiye ve Katar arasında artan stratejik iş birliği iki ülkenin bölgesel olarak gücünü artırmaktadır. Son olarak bugünün hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti halkına da şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- TESLİM EDİLECEK İKİ GEMİNİN AZAMİ SÜRATİ 22 DENİZ MİLİ

Törende verilen bilgilere göre, Katar Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı için öngörülen iki adet Eğitim Gemisi (CTS) Tedarik Projesi kapsamında Anadolu Tersanesi ile Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalan sözleşme gereğince üretim takvimi 25 Şubat 2019 tarihinde başladı. Gemilerden ilki 2021'de, ikincisi 2022'de teslim edilecek.

Türkiye’ de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen ve ileri teknolojiye sahip bu Silahlı Eğitim Harp Gemileri, yerli ve özgün tasarım ile gövdesi yüksek mukavemetli çelik, üst binası ise alüminyum olarak inşa edilmekte olup, gemilerde eğitim maksatlı tam fonksiyonel iki adet köprü üstü bulunmakta.

Türk Loydu Askeri Gemi Kurallarına uygun olarak Türk Loydu denetiminde inşa edilmekte olan gemiler, Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak.

Gemiler, OPV tasarımında olup, tam boyu yaklaşık 90 metre, eni 14.2 metre ve deplasmanı 2.150 ton seviyesinde.

Azami sürati 22, ekonomik sürati ise 15 deniz mili (knots) olan gemiler, toplam 150 personel için donatılmış olup, 66 gemi personeli dışında 76 öğrenci ve 8 eğitmen ile her türlü harekât ve sensör-silah kullanma eğitimini verebilecek.

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