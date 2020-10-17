Kalleş Ermenistan'ın saldırısına MSB'den sert tepki: Kardeş cevabı cephede veriyor
Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığı, 'Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence'de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir' açıklaması yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "1'inci cephe hattında kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir.
Ermenistan Ordusu çok büyük çaresizlik içindedir ve her gün yeni bir insanlık suçu işlemektedir. Bu katliamlara rağmen susanlar da tarihin lekeli sayfalarında yerini alacaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağını düşürdü
- İbrahim Kalın'dan flaş açıklama: Ermenistan bu katliamın hesabını verecek
- Bir terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
- Kalleş Ermenistan'ın saldırısına MSB'den sert tepki: Kardeş cevabı cephede veriyor
- Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a sert tepki