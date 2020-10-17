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17 Ekim 2020 Cumartesi 10:53:00 - Güncelleme:17 Ekim 2020 Cumartesi 10:53:00

Kalleş Ermenistan'ın saldırısına MSB'den sert tepki: Kardeş cevabı cephede veriyor

Kaynak: DHA

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Milli Savunma Bakanlığı, 'Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence'de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir' açıklaması yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "1'inci cephe hattında kahraman Azerbaycan Ordusu’nun önünden kaçan Ermenistan, bir kez daha namertçe ve korkakça Gence’de sivil yerleşim yerlerini füzeyle vurdu. Kardeş Azerbaycan bu alçaklığa cevabı cephede vermektedir.

Ermenistan Ordusu çok büyük çaresizlik içindedir ve her gün yeni bir insanlık suçu işlemektedir. Bu katliamlara rağmen susanlar da tarihin lekeli sayfalarında yerini alacaktır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

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