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05 Temmuz 2022 Salı 14:48:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 15:35:00

Kadir Şeker davasında karar çıktı! Tutukluluğu devam edecek

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Konya'da 5 Şubat 2020'de sevgilisi Ayşe Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemeye çalıştığı esnada kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker'e 12,5 yıl hapis cezası verilmişti. Yargıtay tarafından cezası bozulan Şeker'in yeniden yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan Şeker'in, tutukluluğunun devam etmesine karar verilip, cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) döven Özgür Duran'ı (32) engellemeye çalıştığı sırada kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulan tutuklu sanık Kadir Şeker (22), yeniden yargılanmaya başladı.

DHA'nın haberine göre olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla, ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirdi.

TAHLİYE KARARI BEKLENİYORDU

Daha sonra dosya, savcılık itirazı ve sanık avukatlarının başvurusu ile önce istinaf ardından da Yargıtay'a taşındı. Son olarak Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda; 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınarak, asgari düzeye yakın bir ceza olması gerektiği vurgulandı.

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başladı. Kadir Şeker, annesi Zeliha Şeker, ağabeyi Hidayet Şeker, öldürülen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran, annesi Mübeyyen Duran ve kardeşi Niyazi Remzi Duran ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. 'Haksız tahrik' indirimi en üst seviyeden uygulanırsa; Kadir Şeker'in cezası, 10 yıl düşecek. Bu durumda Şeker'in cezaevinde kaldığı süre gözetilerek tahliye edilebileceği belirtilmişti.

KADİR ŞEKER'İN TUTUKLULUĞUNUN DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİ

Yargıtay tarafından cezası bozulup yeniden hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in, tutukluluğunun devam etmesine karar verilip, cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.

Etiketler : Kadir Şeker ayşe dırla Özgür Duran
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