Kabine toplandı: Kira ve fatura müjdesi yolda...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.25'te başladı.



Gündemdeki konuların görüşüleceği toplantının esas meselesini ise kira ve fatura düzenlemesi oluşturuyor.

Başkan Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılmış ve koronavirüs tedbirleri hakkında konuşarak, “Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

ESNAFIN TALEPLERİNE KARŞILIK VERİLECEK

Esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmiş, taleplerde bulunmuştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok esnaf dükkanını açamazken açanlar da kısıtlı bir şekilde işlerini yürütmeye çalışıyor.

Ancak kiralar ve faturalar işlemeye devam ediyor. İki bakanlığın da konuya ilişkin çalışmaları mevcut.

Kira düzenlemesini de içeren destek paketinin ise bugün kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.