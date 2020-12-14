  • BIST
    1393.25
  • Dolar
    7,8506
  • Euro
    9,5516
  • Altın
    462,0520
İstanbul
11 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kabine toplandı: Kira ve fatura müjdesi yolda...
Alman Cumhurbaşkanı'ndan flaş açıklama: Durum çok ciddi
İsrail'den Biden'a Türkiye uyarısı: Aranı iyi tut
Bakan Selçuk duyurdu: Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaba yatıyor
Paşinyan'ın korktuğu başına geldi
MİT'ten İran'lı ajanlara nokta atışı darbe
Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edecek
Genç gönüllüler sahada
WhatsApp masaüstü sürümü kararıyor
Yardım için kolyesini satıyor
İşleri açıldı
Agresif sevgili
Evlilik değil ayrılık haberi geldi
İyileşti spora koştu
Minik Azra
Ben ölünce arkamdan gülsünler
Aşk acısı şarkı yazdırdı
Sette de yan yanalar
Klip arkadaşı Emre
Spor bahane tektaş şahane
Hande, Kerem'e hayır diyemedi
Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz
Ağrı kesiciler böbreklere zararlı
Rüzgarlı havada gözlük takmak şart
14 Aralık 2020 Pazartesi 16:25:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 16:25:00

Kabine toplandı: Kira ve fatura müjdesi yolda...

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.25'te başladı.

Gündemdeki konuların görüşüleceği toplantının esas meselesini ise kira ve fatura düzenlemesi oluşturuyor.

Başkan Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılmış ve koronavirüs tedbirleri hakkında konuşarak, “Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

ESNAFIN TALEPLERİNE KARŞILIK VERİLECEK

Esnaf temsilcileri bir süre önce hem Hazine ve Maliye Bakanı hem de Ticaret Bakanı ile görüşmeler gerçekleştirmiş, taleplerde bulunmuştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok esnaf dükkanını açamazken açanlar da kısıtlı bir şekilde işlerini yürütmeye çalışıyor.

Ancak kiralar ve faturalar işlemeye devam ediyor. İki bakanlığın da konuya ilişkin çalışmaları mevcut.

Kira düzenlemesini de içeren destek paketinin ise bugün kabine toplantısının ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Etiketler : başkan erdoğan cumhurbaşkanlığı kabine kabine toplantısı
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Ben aşımı olacağım

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Ben aşımı olacağım
Baraj'ın Zahra'sı İman Casablanca'dan sapyoseksüel itirafı

Baraj'ın Zahra'sı İman Casablanca'dan sapyoseksüel itirafı
Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti

Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti
Pelin Karahan 'Kıbrıs Ada Kışı' dizisi kadrosunda

Pelin Karahan 'Kıbrıs Ada Kışı' dizisi kadrosunda
Hazal Filiz Küçükköse'den çekimler öncesi ev değişikliği

Hazal Filiz Küçükköse'den çekimler öncesi ev değişikliği
Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan'dan ayrılık sinyali

Aslı Bekiroğlu ve Can Koçkan'dan ayrılık sinyali
İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya için ayrılık iddiası

İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya için ayrılık iddiası
Zara'dan arabesk şarkılara yeni bir yorum

Zara'dan arabesk şarkılara yeni bir yorum
Demet Akalın açıkladı! Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a gelen Survivor teklifine Hira engeli

Demet Akalın açıkladı! Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a gelen Survivor teklifine Hira engeli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER