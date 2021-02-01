İzmir'de art arda depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında Ege Denizi'nde Midilli Adası yakınında 4.1 büyüklüğünde ve hemen peşinden 5,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Depremin saat 08.03'te meydana geldiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre peş peşe 2.9, 5.1, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde 4 deprem daha oldu.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremler sırasıyla şöyle meydana geldi:

Saat 08.03'te yerin 24 kilometre derinliğinde 4.1

Saat 08.20'de yerin 7 kilometre derinliğinde 2.9

Saat 08.46'da yerin 20 kilometre derinliğinde 5.1

Saat 08.47'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8

Saat 09.00'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.7

AFAD’DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, İzmir’de yaşanan deprem fırtınasının ardından yaptığı ilk açıklamada ‘Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır’ ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN: TÜM BİRİMLERİMİZ SEFERBER EDİLMİŞTİR

İzmir’de peş peşe meydana gelen depremin arından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Kalın açıklamasında “İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

‘ŞU DAKİKA İTİBARİ İLE CAN KAYBI YOK’

AA'dan yapılan son dakika açıklamasında ‘Karaburun, İzmir’e 15 kilometre uzaklıkta bir ilçemiz. Şu dakika itibari ile bir yıkım veya can kaybı olmadığını söyleyebiliriz’ dedi.