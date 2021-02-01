  • BIST
    1483.31
  • Dolar
    7,2604
  • Euro
    8,8089
  • Altın
    435,0180
İstanbul
10 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kripto paralarda Elon Musk esintisi
İzmir'de art arda depremler
Yağmur ve fırtına geliyor...
Kısıtlamalar kalkıyor mu? İşte kritik gün...
Çin 'vurma yetkisi' verdi, Japonya alarma geçti
Myanmar'da darbe! Ordu yönetime el koydu
Kimi baştan yazıyor kimi hazırını satıyor... Ver parayı kap tezi!
Dünyanın ilk hava taksi limanı
Bölgede tansiyon yüksek...
Boğaziçi Üniversitesinde Kabe'yi savunan öğrencileri fişleyenler hakkında inceleme başlatıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde terör saldırıları
Seçkin Piriler'den kanoyla Boğaz keyfi!
Çikolata kisti anne olmayı zorlaştırabilir
Deniz Baysal büyük tepki gösterdi!
Sindirim sisteminin düşmanı; Crohn hastalığı
Eklem kireçlenmesi kadınları daha çok etkiliyor
Sevgilisi Onur Bay'a Instagram'da aşk itirafı
İnce kaş tuzağına düşmüş
Didem Balçın'ın çocuk heyecanı
Apple'ın ilk bilgisayarı 1.5 milyon dolar
Off-road tutkunlarından kar raftingi
69 yılını geride bıraktı, kuzusunu bırakamadı
Anne sırtında okuma azmi
İlk harçlık koleksiyon sahibi yaptı
01 Şubat 2021 Pazartesi 09:47:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 09:47:00

İzmir'de art arda depremler

ABONE OL

Ege'de İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. Merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan ilk deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Ardından medyana gelen depremler ise sırasıyla 2.9, 5.1, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında Ege Denizi'nde Midilli Adası yakınında 4.1 büyüklüğünde ve hemen peşinden 5,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Depremin saat 08.03'te meydana geldiği kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 08.03'te ve 24,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre peş peşe 2.9, 5.1, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde 4 deprem daha oldu.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremler sırasıyla şöyle meydana geldi:

Saat 08.03'te yerin 24 kilometre derinliğinde 4.1

Saat 08.20'de yerin 7 kilometre derinliğinde 2.9

Saat 08.46'da yerin 20 kilometre derinliğinde 5.1

Saat 08.47'de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.8

Saat 09.00'da yerin 7 kilometre derinliğinde 4.7

AFAD’DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD, İzmir’de yaşanan deprem fırtınasının ardından yaptığı ilk açıklamada ‘Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır’ ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN: TÜM BİRİMLERİMİZ SEFERBER EDİLMİŞTİR

İzmir’de peş peşe meydana gelen depremin arından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Kalın açıklamasında “İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

‘ŞU DAKİKA İTİBARİ İLE CAN KAYBI YOK’

AA'dan yapılan son dakika açıklamasında ‘Karaburun, İzmir’e 15 kilometre uzaklıkta bir ilçemiz. Şu dakika itibari ile bir yıkım veya can kaybı olmadığını söyleyebiliriz’ dedi.

Etiketler : eprem izmir afad
Cemre Melis Çınar 'Kırmızı Oda'dan 'Kefaret'e transfer oldu

Cemre Melis Çınar 'Kırmızı Oda'dan 'Kefaret'e transfer oldu
Merve Boluğur'un tarzı elektronik

Merve Boluğur'un tarzı elektronik
Demet Özdemir'den doğum günü için kızların eğitimi için kampanya

Demet Özdemir'den doğum günü için kızların eğitimi için kampanya
Ferhat Göçer ile dakikada bir düet

Ferhat Göçer ile dakikada bir düet
Amine, yapımcıların radarında!

Amine, yapımcıların radarında!
Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı!

Mabel Matiz'i görenler tanıyamadı!

Demet Akalın'ın alışverişine kart engeli

Demet Akalın'ın alışverişine kart engeli
Kadınlar Kovid-19'den kaçarken kansere yakalanıyor

Kadınlar Kovid-19'den kaçarken kansere yakalanıyor
Hazal Kaya'dan minnacık ellerle engel yok artık

Hazal Kaya'dan minnacık ellerle engel yok artık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER