İzmir Aliağa ve Foça'da orman yangını
Kaynak: AA
İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına 5 helikopter ve 1 uçak ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz ve 4 dozerle müdahale ediliyor. Foça ilçesinde çıkan orman yangınında ise bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir'in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Foça Atçiftliği yakınlarındaki ağaçlık bölgede, bugün saat 13.30 sıralarında, yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye 5 helikopter, 1 uçak, 20 arazöz ve 4 dozer sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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