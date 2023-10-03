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03 Ekim 2023 Salı 21:46:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 21:46:00

İsveç'ten NATO üyeliği ve TBMM açıklaması: "Kesin onaylayacaklar diyemem"

Kaynak: AA

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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusunun TBMM tarafından onaylayacağını kesin olarak söyleyemeyeceğini belirtti

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO üyelik başvurusunun TBMM tarafından ekim ayı içinde onaylayacağını kesin olarak söyleyemeyeceğini bildirdi.

İsveç basınına, ülkesinin NATO başvurusu hakkında açıklamalarda bulunan Kristersson, İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye'nin karar vereceğini belirtti.

Kristersson, "Ekim ayında NATO üyeliğimizin onaylayacağının sözünü veremem. Bu karar Türkiye'ye ait, Türkiye kendi kararlarını kendi alır." dedi.

TBMM'nin açılmasından sonra İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki onay sürecinin "en kısa sürede" Meclis'e gönderilmesi konusunda anlaştıklarını ifade eden Kristersson, şunları kaydetti:

"Herkes bunu parlamento açıldıktan sonra İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanacağı yönünde yorumluyor. Artık meclis açılmış durumda. Bence de İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasının zamanı geldi."

Etiketler : İsveç NATO Başbakan Kristersson Onaylama Belirsizliği TBMM
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