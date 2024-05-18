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18 Mayıs 2024 Cumartesi 16:39:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 16:39:00

Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş imkanı tanınacak

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs'ta açık görüş izni tanınacağını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle açık görüş imkanı tanınacağını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığı olarak, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15'inci maddesi gereğince ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların, ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız."

Etiketler : açık görüş adalet bakanlığı 19 mayıs
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