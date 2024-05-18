AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı, 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacak
Kaynak: AA
AK Parti 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağı bildirildi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce 7-9 Haziran'da yapılacağı duyurulan Kızılcahamam 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'nın 31 Mayıs-2 Haziran'da yapılacağını belirtti.
AK PARTİ KAMPI'NDA YENİ TARİH— 24 TV (@yirmidorttv) May 18, 2024
AK Parti'nin 7-9 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan "Kızılcahamam Kampı"nın tarihi değişti. Kampın yapılacağı yeni tarih 31 Mayıs-2 Haziran olarak duyuruldu. pic.twitter.com/T7wXLJGOpj
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