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28 Ocak 2021 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:28 Ocak 2021 Perşembe 13:30:00

İşte Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı...

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı canlı yayın programında yapılan son anketteki oy oranını açıkladı. Ünal, Başka Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 52 olduğunu belirtirken AK Parti'nin ise yüzde 42,1 olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları cevaplarken yaptırdıkları son ankette çıkan AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranlarını açıkladı.

AK Partili Ünal’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Şimdi öncelikle bu militan tartışması yeni bir şey değil. Bir takım gayrimeşruluk iddialarının, ötekileştirme iddialarının olduğu, milletin halk oylamasıyla seçilmiş süreci gayri meşru ilan ediyorlar. Mustafa Kemal Atatürk, asıl olan iç cephedir diyor. İç cephe sağlam olduğu sürece bir memleketin yıkılması söz konusu olamaz.

5. Kol faaliyeti dediğimiz şey İspanya savaşı sırasında atfediliyor. Generalin yaptığı propaganda, işgale hazırlığı süreç 5. Kol olarak adlandırılıyor. Kurumların meşrutiyetini tartışmaya açma sürecine 5. Kol diyoruz. Kılıçdaroğlu bu faaliyeti uzunca süredir yürütüyor. Demokrasi dediğimiz şey milletin temsilcileri aracılığı ile yönetmesidir. Milletin seçtiği yönetmeyecek kim yönetecek. Sen nasıl oluyor da seçilmiş meşru hükümeti sorgularsın. Tabi ki cumhurbaşkanından talimat alacaklar. Valiler cumhurbaşkanlığının temsilcisidir. Sözde ifadesini cumhurbaşkanı için kullandılar. Şimdi valilere de militan dediler. Bunun adı iç cepheyi yıkma çalışmasıdır.

İTTİFAK İDDİALARI

Millet ittifakı içerisinde iki partiyi ayrı yere koyuyorum. CHP ile HDP’yi ayrı tarafta, İYİ Parti ile Saadet partisini ayrı tarafa koyuyoruz. Türkiye’nin yanında duran varsa konuşuruz.

AK PARTİ'NİN OY ORANI

Cumhurbaşkanımızın 52’nin altına, AK Partinin oyu yüzde 40’ın altına düşmedi. AK Parti'nin oyu son araştırmalarda yüzde 40-44 bandında gidiyor.

Etiketler : ak parti başkan erdoğan mahir ünal
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