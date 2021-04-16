  • BIST
    1408.14
  • Dolar
    8,0749
  • Euro
    9,6818
  • Altın
    461,7190
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Putin, ABD'nin yaptırımlarına karşı önlemleri görüştü
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu
SİHA'larımız sonunda bunu da yaptırdı! Tutuştular...
Kremlin'den flaş Türkiye açıklaması
Saldırgan tutumun perde arkası ortaya çıktı
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan 128 milyar dolar iddialarına cevap
Başkan Erdoğan'dan flaş Dendias açıklaması!
Bakan Koca o öğretmen için harekete geçti
8. Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümünün üzerinden 28 yıl geçti
İran yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini açıkladı
Bakan Kurum'dan flaş Açelya Apartmanı açıklaması
Kılıçdaroğlu yine söylediğini unuttu! Çark etti...
Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı
İstanbul'da AVM ve mağazaların kapanış saati değişti
Türkiye'nin ilk füze motoru dünya rekoru kırdı
Emekli amirallere bildiri soruşturması: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor
Türkiye sayılı ülkeler arasına girdi!
42 NATO testini geçen yerli silahımıza bir özellik daha!
Katilden Ramazan günü saldırı!
Zelenskiy'den vatandaşlarına Türkiye çağrısı!
Polonya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”
Meclis'ten geçti... Borçlar yapılandırılacak
16 Nisan 2021 Cuma 18:07:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 18:08:00

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi trafikte yoğunluk oluştu

ABONE OL

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda saat 19.00 itibarıyla uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, trafik akışının yanı sıra toplu taşıma duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa istikametinde herhangi bir yoğunluk oluşmazken, Avrupa-Anadolu yönünde trafik akıcı ilerledi. Akşam saatlerinde mesai bitiminin de etkisiyle trafik akışı yavaşladı.

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda yoğunlaşan trafik, Kozyatağı, Ataşehir ve Maltepe güzergahlarında artış gösterdi. Sahil kesiminde ise Bağdat Caddesi'nden Pendik istikametine kadar yoğunluk oluşmadığı görüldü.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu ile bağlantı yollarında da ramazanın ilk günlerine göre trafiğin arttığı gözlendi. Özellikle Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü güzergahlarında trafik akışı yavaşladı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi hafta sonu alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar da kent genelindeki fırın, semt pazarı, kuruyemişçi, market, manav ve balık tezgahlarını hareketlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu saat 17.20 itibarıyla yüzde 62 olarak ölçüldü.

Etiketler : Fatih Sultan Mehmet Köprüsü İçişleri Bakanlığı Avrupa Yakası
Saçlarına aklar düştü!

Saçlarına aklar düştü!
Ünlü olmak özgürlüğü kısıtlıyor

Ünlü olmak özgürlüğü kısıtlıyor
Başarısının sırrı klişelerden uzak durmak

Başarısının sırrı klişelerden uzak durmak
Biter dediler bitmedik!

Biter dediler bitmedik!
İzlerken tansiyonu yükseldi

İzlerken tansiyonu yükseldi
Sefirin Kızı MIPCOM'a hazır

Sefirin Kızı MIPCOM'a hazır
Spor hocasıyla diyeti bozdu

Spor hocasıyla diyeti bozdu
İlham kaynağı Aşk-ı Memnu

İlham kaynağı Aşk-ı Memnu
Öykü'den dizi sürprizi

Öykü'den dizi sürprizi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER